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Sakarya’da küfürleşme kavgasında kan aktı: 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde küfür sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak yaraladı.

Sakarya’da küfürleşme kavgasında kan aktı: 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Olay, Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, S.D. (17) ile A.T. (15) arasında küfür sebebi ile tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.T., yanında bulundurduğu bıçak ile S.D.’yi yaraladı. Bacağından yaralanarak kanlar içerisinde kalan S.D.’nin yardımına bölgedekiler koştu.

15 YAŞINDAKİ ZANLI YAKALANDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. 15 yaşındaki A.T. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kavga
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