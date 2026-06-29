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Sakarya’da metrobüs 1 yaşında: 3 milyon 650 bin yolcu taşıdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarla hayata geçirilen metrobüs hattının hizmete başlamasının üzerinden geçen 1 yılda toplam 3 milyon 650 bin yolcu taşıdığını duyurdu.

Sakarya’da metrobüs 1 yaşında: 3 milyon 650 bin yolcu taşıdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin, Adapazarı Gar Meydanı ile Korucuk arasında ulaşımı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği metrobüs hattı, 1 yılını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hattın kısa sürede kentte en çok tercih edilen toplu taşıma araçlarından biri haline geldiği belirtildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı verilerine göre metrobüsler, geride kalan 365 günde toplam 63 bin 200 sefer gerçekleştirdi. Günlük sefer sayısının 192’ye ulaştığı hatta, bir yılda 3 milyon 650 bin yolcu taşındı. Sivil yolcular için 10 TL, öğrenciler için ise 5 TL ücret tarifesi uygulanan metrobüs hattının, Türkiye’deki en uygun fiyatlı ulaşım sistemlerinden biri olduğu ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Ulaşımda Sakarya zamanı sloganıyla hayata geçirdiğimiz projeler şehirde yeni bir ulaşım kültürünün başlangıcı olmuştur. Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri olan Sakarya’da metrobüslerimiz 1 yılı geride bırakırken 3 milyon 650 bin yolcu sınırını aşarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Yenikent bölgesine ulaşımda bir dönüm noktası olan proje, vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği ulaşım araçlarından biri olmuştur. Vatandaşlarımızın memnuniyeti, yeni ulaşım projeleri geliştirmemiz için en büyük motivasyon kaynağımızdır” denildi.

Açıklamada ayrıca, raylı sistem, yeni duble yollar, çevre yolları, ADARAY’ın uzatılması ve kavşak düzenlemeleri gibi projelerle kent ulaşımında yeni bir dönemin hedeflendiği kaydedildi. (DHA)

Sakarya’da metrobüs 1 yaşında: 3 milyon 650 bin yolcu taşıdı 1Sakarya’da metrobüs 1 yaşında: 3 milyon 650 bin yolcu taşıdı 2

Sakarya’da metrobüs 1 yaşında: 3 milyon 650 bin yolcu taşıdı 3Sakarya’da metrobüs 1 yaşında: 3 milyon 650 bin yolcu taşıdı 4Sakarya’da metrobüs 1 yaşında: 3 milyon 650 bin yolcu taşıdı 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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