Sakarya’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü aranıyor

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, aracın çarpması sonucu yaralandı.

Sakarya’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü aranıyor

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, aracın çarpması sonucu yaralandı. Sürücünün hiç durmadan olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi’nde yolun karşı tarafına geçmek isteyen Nazım P.’ye, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir araç çarptı. Kazanın ardından sürücü durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaynarca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nazım P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazaya karışan sürücünün kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Sakarya
