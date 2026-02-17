Sakarya’da "Ramazan Kitap Sokağı" kapılarını açıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan Kitap Sokağı, 18 Şubat Çarşamba günü Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde kuruluyor.

Hazırlıkların devam ettiği Kitap Sokağı’nda bu yıl 13 yayınevi ve kitabevi stant açacak.

18 Şubat Çarşamba günü açılışı yapılacak olan Kitap Sokağı, 18 Mart Çarşamba gününe kadar faaliyetlerine devam edecek. Stantlar, Ramazan ayı boyunca her gün saat 10.00’dan itibaren kitapseverlerin ziyaretine açık olacak. Vatandaşlar, geniş bir yayın yelpazesinin sunulacağı alanda farklı alanlara hitap eden eserleri inceleme ve satın alma imkanı bulacak.

Kaynak: İHA