HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya’da "Ramazan Kitap Sokağı" kapılarını açıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan Kitap Sokağı, 18 Şubat Çarşamba günü Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde kuruluyor.

Sakarya’da "Ramazan Kitap Sokağı" kapılarını açıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan Kitap Sokağı, 18 Şubat Çarşamba günü Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde kuruluyor.
Hazırlıkların devam ettiği Kitap Sokağı’nda bu yıl 13 yayınevi ve kitabevi stant açacak.

Sakarya’da "Ramazan Kitap Sokağı" kapılarını açıyor 1

18 Şubat Çarşamba günü açılışı yapılacak olan Kitap Sokağı, 18 Mart Çarşamba gününe kadar faaliyetlerine devam edecek. Stantlar, Ramazan ayı boyunca her gün saat 10.00’dan itibaren kitapseverlerin ziyaretine açık olacak. Vatandaşlar, geniş bir yayın yelpazesinin sunulacağı alanda farklı alanlara hitap eden eserleri inceleme ve satın alma imkanı bulacak.

Sakarya’da "Ramazan Kitap Sokağı" kapılarını açıyor 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’de kuyumcuya silahlı soygun girişimiİzmir’de kuyumcuya silahlı soygun girişimi
Rize’de kaldırım işgallerine yönelik reklam operasyonuRize’de kaldırım işgallerine yönelik reklam operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı gözaltında!

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı gözaltında!

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.