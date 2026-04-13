Sakarya’da uyuşturucu taciri polise yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışını engellemeye yönelik Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda, M.C.T. (28) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 11 parça halinde toplam 8.72 gram kokain maddesi ile 26.50 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen M.C.T. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır