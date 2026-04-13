Sakarya’da uyuşturucu taciri polise yakalandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde satışa hazır halde kokain ve sentetik uyuşturucu maddeleri ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışını engellemeye yönelik Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda, M.C.T. (28) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 11 parça halinde toplam 8.72 gram kokain maddesi ile 26.50 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen M.C.T. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya'dan, krize neden olan uranyumla ilgili teklif: "Teslim alabiliriz"Rusya'dan, krize neden olan uranyumla ilgili teklif: "Teslim alabiliriz"
Tarsus’ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıTarsus’ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

En Çok Okunan Haberler
ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

En Çok Aranan Haberler

