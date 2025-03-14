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Sakın hafife almayın: Dünyanın yüzde 20'si bu hastalık nedeniyle kör oldu! Sinsice ilerliyor, erken teşhis şart!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.03.2025 10:04
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Gözlerde körlük durumu doğuştan olduğu gibi sonradan da gelişebiliyor. Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom, görme sinirindeki hasara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya genelindeki körlüklerin yüzde 20’sinin temel nedeni olan glokoma karşı Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, uyarılarda bulundu.

Sakın hafife almayın: Dünyanın yüzde 20'si bu hastalık nedeniyle kör oldu! Sinsice ilerliyor, erken teşhis şart!

Görme kaybının en önemli sebeplerinden biri olan glokom, genellikle göz içi basıncının yüksek olmasıyla gelişiyor ve kalıcı körlüğe neden olabiliyor. Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom, genellikle sinsi bir şekilde ilerler. Dünya genelinde körlüklerin yaklaşık yüzde 20’sine neden olan glokom, erken teşhis edilmediğinde kalıcı görme kayıplarına yol açabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, bu tehlikeli hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla önemli uyarılarda bulundu.

GLOKOM TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

göz kontrolü

Göz tansiyonunun yüksek olması, ileri yaş , aile öyküsü, sigara kullanımı, uyku apnesi, hipertansiyon, göz yaralanması ve diyabet gibi etkenlerin glokom riskini artırdığını belirten Prof. Dr. Kocabora, “Hastalık, en büyük tehlikesini fark edilmediğinde gösteriyor; çünkü ilerledikçe geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açıyor. Glokom, bir katarakt gibi ameliyatla düzeltilebilen bir hastalık değil. Tedavi edilmediğinde görme kaybı kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle 40 yaş üstü herkesin düzenli göz muayenesi olması gerekiyor. Özellikle ailesinde glokom öyküsü bulunanlar, bu kontrolleri ihmal etmemeli” dedi.

TEDAVİDE ERKEN TEŞHİS ŞART

göz sağlığı

Glokom tanısının konulabilmesi için göz içi basıncının ve göz dibi muayenesinin düzenli olarak yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kocabora, “İlk aşamada göz damlalarıyla tedaviye başlıyoruz. Eğer bu yeterli olmazsa lazer tedavisi uyguluyoruz. Lazer tedavisinin de yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi müdahale gerekebiliyor” dedi.

Gençlerde ve hatta yeni doğan bebeklerde bile glokom görülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Kocabora, göz travması geçirenler, yüksek miyopisi olanlar ve aile geçmişinde glokom bulunan bireylerin daha büyük risk taşıdığına dikkat çekerek, düzenli muayenenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

GLOKOMDAN KORUNMA YOLLARI

göz damar

Glokomun önlenmesi ya da ilerlemesinin engellenmesi için erken teşhis kadar, yaşam tarzı değişikliklerinin de büyük önemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kocabora, “Sigara kullanımının azaltılması, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmesi, uyku apnesinin tedavi edilmesi ve hipertansiyonun kontrol altına alınması gibi faktörler, glokom riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Glokomda erken teşhis, tedavinin başarı oranını artırır ve görme kaybının önüne geçilebilir. Bu nedenle 40 yaş üstü bireylerin yılda bir kez göz muayenesine gitmesi gerektiğini hatırlatmak isterim” şeklinde konuştu.

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glokom Göz doktoru kör
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