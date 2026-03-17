Sakız çiğnemek de dahil: Aşırı gazın nedenleri açıklandı!

NHS verilerine göre, gaz çıkarmak sindirimin doğal bir parçası ve kişiden kişiye değişmekle birlikte günde yaklaşık 7 ila 24 kez arasında olması normal kabul ediliyor.

Yemek yerken, su içerken ya da tükürük yutarken sindirim sistemine bir miktar hava da giriyor. Bu hava zamanla birikerek ya geğirme ya da gaz çıkarma yoluyla vücuttan atılıyor.

'SAĞLIKLI BİR İŞARET OLABİLİR'

Caitlin Welsh, düzenli gaz çıkarmanın çoğu zaman sağlıklı bir sindirim sisteminin göstergesi olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre bu durum, bağırsakların ve mikrobiyotanın düzgün çalıştığını işaret edebilir.

SAKIZ VE HIZLI YEMEK GİZLİ SEBEP

Folasade P May, aşırı gazın en yaygın nedenlerinden birinin farkında olmadan fazla hava yutmak olduğunu vurguluyor. Buna neden olabilecek başlıca alışkanlıklar ise:

Sık sakız çiğnemek

Gazlı içecek tüketmek

Çok hızlı yemek yemek

Bu davranışlar, sindirim sistemine daha fazla hava girmesine yol açarak gaz oluşumunu artırıyor.

STRES DE ETKİLİYOR

UCLA Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr. May, stres ve kaygının da sindirim sistemini etkilediğini belirtiyor. Özellikle hassas bağırsak yapısına sahip kişilerde stres, gaz sorununu daha belirgin hale getirebiliyor.

BAZI YİYECEKLER GAZI ARTIRIYOR

Ed Giles ise 'FODMAP' olarak bilinen bazı besinlerin bağırsaktaki bakterileri besleyerek gaz üretimini artırdığını söylüyor.

Gaz yapma potansiyeli yüksek besinler arasında şunlar yer alıyor:

Fasulye ve mercimek

Soğan ve sarımsak

Brokoli ve lahana

Tam tahıllar

Bazı meyveler

Ayrıca laktoz intoleransı olan kişilerde süt ürünleri de gaz oluşumunu artırabiliyor.

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Uzmanlara göre çoğu durumda gaz çıkarmak normal ve zararsız. Ancak:

Ani artış

Şiddetli ağrı

Kilo kaybı

İshal

Dışkıda kan

gibi belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor.