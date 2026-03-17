Sakız çiğnemek de dahil: Aşırı gazın nedenleri açıklandı!

NHS verilerine göre, gaz çıkarmak sindirimin doğal bir parçası ve kişiden kişiye değişmekle birlikte günde yaklaşık 7 ila 24 kez arasında olması normal kabul ediliyor.
Yemek yerken, su içerken ya da tükürük yutarken sindirim sistemine bir miktar hava da giriyor. Bu hava zamanla birikerek ya geğirme ya da gaz çıkarma yoluyla vücuttan atılıyor.
Caitlin Welsh, düzenli gaz çıkarmanın çoğu zaman sağlıklı bir sindirim sisteminin göstergesi olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre bu durum, bağırsakların ve mikrobiyotanın düzgün çalıştığını işaret edebilir.
Folasade P May, aşırı gazın en yaygın nedenlerinden birinin farkında olmadan fazla hava yutmak olduğunu vurguluyor. Buna neden olabilecek başlıca alışkanlıklar ise:
Sık sakız çiğnemek
Gazlı içecek tüketmek
Çok hızlı yemek yemek
Bu davranışlar, sindirim sistemine daha fazla hava girmesine yol açarak gaz oluşumunu artırıyor.
UCLA Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr. May, stres ve kaygının da sindirim sistemini etkilediğini belirtiyor. Özellikle hassas bağırsak yapısına sahip kişilerde stres, gaz sorununu daha belirgin hale getirebiliyor.
Ed Giles ise 'FODMAP' olarak bilinen bazı besinlerin bağırsaktaki bakterileri besleyerek gaz üretimini artırdığını söylüyor.
Gaz yapma potansiyeli yüksek besinler arasında şunlar yer alıyor:
Fasulye ve mercimek
Soğan ve sarımsak
Brokoli ve lahana
Tam tahıllar
Bazı meyveler
Ayrıca laktoz intoleransı olan kişilerde süt ürünleri de gaz oluşumunu artırabiliyor.
Uzmanlara göre çoğu durumda gaz çıkarmak normal ve zararsız. Ancak:
Ani artış
Şiddetli ağrı
Kilo kaybı
İshal
Dışkıda kan
gibi belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerekiyor.
