HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Salata, çorba veya çay olarak tüketilebiliyor: Doğal şifa kaynağı! İçinde yok yok: A, C, E ve B vitamini...

Salata, çorba veya çay olarak tüketilebiliyor: Doğal şifa kaynağı! İçinde yok yok: A, C, E ve B vitamini...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.02.2025 14:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemiş otu, kanserle mücadelede güçlü bir destek sunarken, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Zengin antioksidanlar ve besleyici bileşenlerle dolu bu doğal şifa kaynağı, sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir bitki olarak öne çıkıyor.

Salata, çorba veya çay olarak tüketilebiliyor: Doğal şifa kaynağı! İçinde yok yok: A, C, E ve B vitamini...

Bilim insanları, halk arasında semizotu olarak da bilinen yemiş otunun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne serdi. Bitkilerin Profesörü olarak tanınan Prof. Dr. Aysun Bay’ın araştırmalarına göre, bu bitkinin içerdiği zengin antioksidanlar ve besleyici bileşenler, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra kansere karşı da koruyucu rol oynayabilir.

KANSERLE MÜCADELEDE GÜÇLÜ BİR DESTEK

semizotu

Yapılan bilimsel çalışmalar, yemiş otunun içerdiği polisakkaritler ve flavonoidlerin serbest radikalleri nötralize ederek hücresel oksidatif stresi azalttığını ortaya koydu. Bu durumun kanser hücrelerinin büyümesini baskılayabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebileceğini belirten Prof. Dr. Bay, özellikle prostat, kolon ve meme kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilen yemiş otunun, doğal bir koruyucu olarak beslenme rutinine eklenmesini öneriyor.

BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA YENİ FIRSATLAR

Araştırmalarda öne çıkan bir diğer önemli konu ise yemiş otunun genetik mühendisliğinde kullanım potansiyeli. İçeriğinde bulunan polisakkaritlerin, plazmid teknolojisinde doğal bir taşıyıcı olarak kullanılabileceğinin öngörüldüğünü ifade eden Bay, bu buluşun, biyoteknoloji ve gen terapisi alanında yeni araştırmaların da önünü açabileceğini söyledi.

SALATALARDA, ÇORBALARDA VEYA YOĞURT İLE TÜKETİN

semizotu2

Besin değeri yüksek olan yemiş otunun, çeşitli şekillerde tüketilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Bay, bitkinin salatalarda, çorbalarda veya yoğurt ile karıştırılarak yenilebileceği gibi, kurutulmuş yapraklarının da demlenerek çay olarak tüketilebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Bay, ayrıca bitkinin cilt sağlığı üzerinde yatıştırıcı ve anti-enflamatuar etkiler gösterdiği için kozmetik ürünlerde de kullanılmaya başlanabileceğini söyledi.

UZMANLARDAN ÖNERİ: SAĞLIK İÇİN DOĞRU KULLANIM ŞART

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yemiş otunun doğal bir sağlık kaynağı olduğunu vurgularken, özellikle kronik hastalığı olan bireylerin tıbbi amaçlı kullanım öncesinde mutlaka bir sağlık uzmanına danışmaları gerektiğinin altını çiziyor. Bilimsel çalışmalar ışığında yemiş otu, sağlıklı bir yaşam için doğanın sunduğu güçlü bitkiler arasında yerini alıyor.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
semizotu fayda sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA| BDDK duyurdu! Tüketici kredilerinde limit değişti

SON DAKİKA| BDDK duyurdu! Tüketici kredilerinde limit değişti

KABİNE mesajı sonrası herkes meraklandı 6 bakan değişiyor: İşte o koltuklar! AK Parti tarihinde bir ilk....

KABİNE mesajı sonrası herkes meraklandı 6 bakan değişiyor: İşte o koltuklar! AK Parti tarihinde bir ilk....

Eleştirel konuşmasıyla gündem olan TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma

Eleştirel konuşmasıyla gündem olan TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma

Türk Konsolosluğu önünde ortalık fena karıştı

Türk Konsolosluğu önünde ortalık fena karıştı

Cumhurbaşkanı adayını tiye aldı: "Erdoğan 'eyvah' demiş, İmamoğlu titremiş"

Cumhurbaşkanı adayını tiye aldı: "Erdoğan 'eyvah' demiş, İmamoğlu titremiş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt! 'Dinamik' bir yapı mesajı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt! 'Dinamik' bir yapı mesajı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.