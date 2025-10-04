HABER

Saldırgan 'namus meselesi' demişti! Kız kardeşine kaynar su döken ağabey ve baba tutuklandı!

Manisa'da kız kardeşini darp edip kaynar su döktüğü anları sosyal medyada paylaşan ağabey ve babası tutuklanarak cezevine gönderildi. Ağabey M.A.İ.A.'nın 18, baba G.A.'nın ise 26 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Manisa'da 19 yaşındaki M.A.İ.A., 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.'ya "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktü. Dehşet verici görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepki topladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A. (19) isimli şahsın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan ve 18 suç kaydı olduğu öğrenilen ağabey M.A.İ.A. ve 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilen babası G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırgan namus meselesi demişti! Kız kardeşine kaynar su döken ağabey ve baba tutuklandı! 1

Öte yandan, şiddet mağduru S.A.'nın ise devlet korumasına alınması için başlatılan işlemler devam ediyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA!

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "3 Ekim 2025 günü bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili yapılan araştırmada; olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın M.A.İ.A (19) olduğu tespit edilerek yakalanmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler birimimizce de şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir işlemleri başlatılmıştır" denilmişti.

