Saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş’ta okula yönelik gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Zonguldak’ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı saldırılarda yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gıyabi cenaze namazı kılındı.

Zonguldak’ta düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP İl Başkanı Çağatay İpekçi, MHP Merkez İlçe Başkanı Gündüz Torlak, belediye başkanları, Kamu-Sen İl Temsilcisi Şahin Ören, sendika temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda gıyabi cenaze namazını Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir kıldırdı. Namazın ardından saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Program, gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından sona erdi.