HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Saldırıya uğramıştı... Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti! Görüntüler ortaya çıktı

Ekoloji aktivisti ve gazeteci Hakan Tosun, 11 Ekim akşamı İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğramıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tosun, yaşamını yitirdi. Öte yandan Tosun'un saldırıya uğradığı anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırıya uğramıştı... Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti! Görüntüler ortaya çıktı
Devrim Karadağ

11 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan gazeteci Hakan Tosun,hayatını kaybetti. Ailesi, Tosun'un beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurdu.

Gazeteci Fatoş Erdoğan, Tosun’un organlarının bağışlanacağını açıkladı.

EVİNE DÖNERKEN SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Cumadan bu yana kayıp olduğu belirtilen gazeteci Hakan Tosun, İstanbul’da evine dönerken kimliği belirsiz kişilerce darp edilmiş durumda bulunmuştu.

Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Tosun’un ailesi, gazeteciye kayıp başvurusunda bulunmalarından sekiz saat sonra ve hastanede yatışının 27’nci saatinde ulaştıklarını söylemişti.

Saldırıya uğramıştı... Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti! Görüntüler ortaya çıktı 1

SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İstanbul’un Esenyurt ilçesinde saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan ve beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tosun’un saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MOTOSİKLETLE GELMİŞLER

Görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen iki saldırganın bir anda Tosun’a yöneldiği, aldığı darbeler sonucu yere düşen Tosun’u tekmelemeye devam ettikleri anlar yer aldı. Saldırganların olayın ardından hızla kaçtıkları görüldü.

Saldırıya uğramıştı... Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti! Görüntüler ortaya çıktı 2

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Paylaşılan görüntülerde ayrıca, olayla bağlantılı olduğu belirtilen iki kişinin karakoldan elleri arkadan kelepçeli şekilde çıkarıldığı anlar da dikkat çekti.

Saldırıya uğramıştı... Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti! Görüntüler ortaya çıktı 3

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“11.10.2025 tarihi saat 00.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili olarak; ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiş, H.T. isimli şahsın yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M. (18) ve A.Ş. (24) isimli şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, 12.10.2025 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.”

HAKAN TOSUN KİMDİR?

Hakan Tosun, sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda doğa ve çevre için mücadele eden bir aktivistti.

Yıllardır çevre sorunlarına dikkat çekmek için belgeseller hazırlayan, toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen Tosun, özellikle kentleşme, doğa katliamı ve toplumsal direniş konularında önemli çalışmalara imza atmıştı. "Çatılara Doğru", "Tekel İşçileri", "Büyük Anadolu Yürüyüşü", "Dönüşüm (Gentrification)" ve "Validebağ Direnişi" gibi belgeselleri, onun aktivist kimliğinin ve gazetecilik anlayışının en somut örnekleriydi.

1975 İstanbul doğumlu olan Hakan Tosun, 1993 yılında özel radyoların yayına başlamasıyla teknik danışman olarak medya sektörüne adım attı. 1998'den itibaren İzmir'e yerleşerek çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı. 2009 yılından itibaren ise belgesel yapımcılığına yoğunlaşarak, bağımsız bir gazeteci olarak çalışmalarını sürdürdü. "Doğa ve Kent Aktivizm Documentary" adlı yapım şirketinde yönetmen olarak görev yapıyordu.

Hakan Tosun'un vefatı, basın camiasında ve çevre aktivistleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızını yanlışlıkla vurdu, aynı silahla intihar etti! Baba öldü, kızı ağır yaralıKızını yanlışlıkla vurdu, aynı silahla intihar etti! Baba öldü, kızı ağır yaralı
Trafikte yol verme kavgasında tabancayla vuruldu: 1 yaralı Trafikte yol verme kavgasında tabancayla vuruldu: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
saldırı gazeteci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.