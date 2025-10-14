Saldırıya uğramıştı... Gazeteci Hakan Tosun hayatını kaybetti! Görüntüler ortaya çıktı

11 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan gazeteci Hakan Tosun,hayatını kaybetti. Ailesi, Tosun'un beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurdu.

Gazeteci Fatoş Erdoğan, Tosun’un organlarının bağışlanacağını açıkladı.

EVİNE DÖNERKEN SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Cumadan bu yana kayıp olduğu belirtilen gazeteci Hakan Tosun, İstanbul’da evine dönerken kimliği belirsiz kişilerce darp edilmiş durumda bulunmuştu.

Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Tosun’un ailesi, gazeteciye kayıp başvurusunda bulunmalarından sekiz saat sonra ve hastanede yatışının 27’nci saatinde ulaştıklarını söylemişti.

SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İstanbul’un Esenyurt ilçesinde saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan ve beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tosun’un saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MOTOSİKLETLE GELMİŞLER

Görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen iki saldırganın bir anda Tosun’a yöneldiği, aldığı darbeler sonucu yere düşen Tosun’u tekmelemeye devam ettikleri anlar yer aldı. Saldırganların olayın ardından hızla kaçtıkları görüldü.

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Paylaşılan görüntülerde ayrıca, olayla bağlantılı olduğu belirtilen iki kişinin karakoldan elleri arkadan kelepçeli şekilde çıkarıldığı anlar da dikkat çekti.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“11.10.2025 tarihi saat 00.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili olarak; ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiş, H.T. isimli şahsın yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.M. (18) ve A.Ş. (24) isimli şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, 12.10.2025 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.”

HAKAN TOSUN KİMDİR?

Hakan Tosun, sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda doğa ve çevre için mücadele eden bir aktivistti.

Yıllardır çevre sorunlarına dikkat çekmek için belgeseller hazırlayan, toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen Tosun, özellikle kentleşme, doğa katliamı ve toplumsal direniş konularında önemli çalışmalara imza atmıştı. "Çatılara Doğru", "Tekel İşçileri", "Büyük Anadolu Yürüyüşü", "Dönüşüm (Gentrification)" ve "Validebağ Direnişi" gibi belgeselleri, onun aktivist kimliğinin ve gazetecilik anlayışının en somut örnekleriydi.

1975 İstanbul doğumlu olan Hakan Tosun, 1993 yılında özel radyoların yayına başlamasıyla teknik danışman olarak medya sektörüne adım attı. 1998'den itibaren İzmir'e yerleşerek çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı. 2009 yılından itibaren ise belgesel yapımcılığına yoğunlaşarak, bağımsız bir gazeteci olarak çalışmalarını sürdürdü. "Doğa ve Kent Aktivizm Documentary" adlı yapım şirketinde yönetmen olarak görev yapıyordu.

Hakan Tosun'un vefatı, basın camiasında ve çevre aktivistleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.