Saldırıya uğrayan kadını KADES sayesinde polisin anında müdahalesi kurtardı

Aksaray’da bir şahsın saldırısına uğrayan kadın, tek tuşla yaptığı KADES ihbarı ile polisin anında müdahalesiyle kurtarıldı. Kadının şikayetçi olması üzerine şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay, Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, davet üzerine kız arkadaşının evine giden Sedef A. (26), iddiaya göre burada Tayfun T.’nin (28) saldırısına uğradı. Şahsın kendisine saldırması üzerine telefonunda yüklü Kadın Destek Uygulaması’ndaki (KADES) tek bir tuşa basarak yardım isteyen Sedef A., Aksaray emniyetini alarma geçirdi.

KADES UYGULAMASINDAN BİLDİRDİ POLİS MÜDAHALE ETTİ

Program sayesinde genç kadının bulunduğu konum emniyete giderken, İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi tarafından kadının konumu hemen ekiplere iletildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, Sedef A. ve arkadaşını koruma altına aldı. Tayfun T. gözaltına alınırken, polis ekipleri saldırıya karıştığı iddia edilen bir başka şahsın daha peşine düştü. Kadınların şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Aksaray KADES uygulaması saldırı
