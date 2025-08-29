Salgın alarmı verildi: Yumurta 95 kişiyi zehirledi! O bölgede alarm verildi…

ABD’de yumurtadan kaynaklanan salmonella salgını nedeniyle 95 kişi hastalandı. California ve Nevada’da dağıtılan yumurtaların sebep olduğu salgın, 14 eyalette tespit edildi. Hastalardan 18’i hastaneye kaldırıldı.

GERİ ÇAĞIRMA KARARI ALINDI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), California merkezli şirketin “sunshine yolks” ve “omega-3 golden yolks” marka büyük boy kahverengi yumurtalarını geri çağırdı. Salgının kaynağı olarak bu yumurtalar gösterildi.

CALİFORNİA’DA VAKA SAYISI ALARM VERİYOR

95 vakanın 73’ü California’da bildirildi. Şu ana kadar ölüm rapor edilmese de uzmanlar, gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden Dr. Matthew Moore, “Bu sadece buzdağının görünen kısmı olabilir” uyarısında bulundu. CDC’ye göre, salmonella enfeksiyonlarının yalnızca 30’da biri teşhis edilebiliyor.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella bakterisi, ishal, ateş ve mide kramplarına neden oluyor. Belirtiler 6 saat ile 6 gün arasında ortaya çıkıyor ve genellikle 4-7 gün içinde geçiyor. CDC, ciddi belirtilerde sağlık kuruluşlarına başvurulmasını öneriyor.

2025’TE İKİNCİ SALMONELLA VAKASI

Bu, 2025’teki ikinci yumurtaya bağlı salmonella salgını. Yılın başında yaşanan benzer bir salgında 134 kişi hastalanmış, 38 kişi hastaneye kaldırılmış ve bir kişi hayatını kaybetmişti.

FOODNET KISITLAMALARI ENDİŞE YARATIYOR

CDC’nin gıda kaynaklı hastalıkları izleyen FoodNet sistemi, bu yıl yalnızca salmonella ve belirli bir E. coli türünü takip edecek şekilde kısıtlandı. Eskiden sekiz bakteri türünü izleyen sistemdeki bu değişiklik, uzmanlar arasında endişe yaratıyor.