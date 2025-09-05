Salgın o bölgede resmen ilan edildi: 15 kişi öldü! Ebola salgını üzerine DSÖ açıklama yaptı...

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde Ebola salgını ilan etti.

SALGIN İLAN EDİLDİ

Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, başkent Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında, Mweka bölgesinde ilan edilen salgında şimdiye kadar 28 Ebola vakasının tespit edildiğini açıkladı.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kamba, salgın nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında 4 sağlık çalışanının bulunduğunu belirtti.

Bakan, ölüm oranının yüzde 57 olarak belirlendiğini ve rakamların geçici olduğunu, araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

'HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM OPERASYON MERKEZİ' KURULDU

Kamba, hükümetin, Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizması kurduğunu söyledi.

Bakan, hızlı müdahale ekiplerinin sahaya sevk edildiğini, gözetimin güçlendirildiğini, izolasyon prosedürleri uygulamaya konulduğunu ve cenaze işlemlerinin diğer insanların güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiğini aktardı.

Öte yandan Kanada merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ebola salgınına müdahale için bölgeye ekip gönderdiğini açıkladı.

MSF, ulusal otoriteler ve uluslararası sağlık ortaklarıyla koordinasyon halinde hareket ettiklerini belirterek, "Durumu değerlendiriyoruz ve müdahaleye en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabileceğimizi araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC'deki Ebola salgınına ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

KDC'de yeni Ebola salgınının doğrulandığını belirten Ghebreyesus, "Ne yazık ki şu ana kadar 4'ü sağlık çalışanı 15 ölüm bildirildi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ ekiplerinin, sağlık çalışanlarını korumak ve hastalara bakım sağlamak için gereken uzmanları ve tıbbi malzemeleri konuşlandırarak müdahaleyi desteklediğini bildirdi.

ÜLKEDE 1976'DAN BU YANA 16 EBOLA SALGINI OLDU

Ebola, hastanın ya da ölen kişinin vücut sıvılarıyla doğrudan temas veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaşan ciddi, kanamalı bir viral hastalıktır.

KDC'de bu, 1976'dan bu yana kayıtlara geçen 16'ncı Ebola salgını oldu.

Ülkedeki en büyük salgın ise 2018-2020 yıllarında Kuzey Kivu ve Ituri illerinde yaşanmış ve 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

TÜRKİYE'DE RİSK VAR MI?

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yapıtğı açıklamada Türkiye için herhangi bir risk olmadığını belirterek "Ülkemizde bugüne kadar Ebola Virüs Hastalığı vakası tespit edilmemiştir" ifadelerine yer vermişti.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır