Salgın tüm Türkiye'yi sardı: Uzmanlar uyarıyor 'pik' yapmış durumda! "Okullardan yayılıyor"

Türkiye’de grip vakaları hızla artıyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar risk altında. Uzmanlar, hijyen kurallarına dikkat edilmesi, maske kullanılması ve hasta bireylerin topluma karışmaması gerektiğini vurguluyor. Salgının etkisini azaltmak için tedbirlere uyulması büyük önem taşıyor.

"ŞU ANDA PİK YAŞIYORUZ"

Avrupa genelinde artan grip vakaları ülkeleri alarma geçirdi. Mevsimsel olarak Türkiye'de de artan grip vakalarını değerlendiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hastalığın pik yaptığı zamanları yaşadıklarını belirterek “Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar genelde Ekim ayından itibaren yükselmeye başlıyor. Aralık ve Ocak gibi pik yapıyor. Daha sonra yavaş yavaş azalarak Nisan, Mayıs gibi kayboluyor. Şu anda o piki yaşıyoruz. Türkiye'de de çok fazla vaka var. Avrupa ve Amerika'da da yine vaka sayılarında artışlar var. Bu alışmadığımız, şaşırtıcı bir olay değil. Genel itibarıyla pek çok virüsün aynı ayna salgın yaptığını görebiliyoruz” dedi.

"ŞAŞIRTICI BİR SÜREÇ DEĞİL"

Bazen hastaların vakaları karıştırdığını belirten Özlü, "Bu alışmadığımız, şaşırtıcı bir olay değil. Genel itibarıyla pek çok virüsün aynı ayna salgın yaptığını görebiliyoruz. En çok İnfluenza A görüyoruz. Ama onun dışında Parainfluenza, norovirüs, RSV, korona, Covid-19'a neden olan sars-cov 2 gibi virüsler var. Bu tür virüsler zaman zaman belli oranlarda karşımıza çıkıyor. Genel olarak hafif üst sonulum yolu enfeksiyonu gibi soğuk algınlığı, nezle gibi görüyoruz. Ama bazen hastalar göğse indi diyor. Hırıltı ve göğüs darlığı ile geliyorlar. Baktığımızda bronşit gibi tablolar görebiliyoruz. "diye konuştu.

"ZATTÜRE'DE ARTIŞ VAR"

"Ama bunlardan daha kötüsü zatürre. Son zamanlarda zatürre ile gelen epeyce vakamız oldu. Bu anlamda yatış verdiğimiz hastalar var. Özellikle bebeklerde, 65 yaş ütünde ve kronik hastalığı olanlarda bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda ağır seyredebiliyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla acilde, çocuk ve yetişkin polikliniklerinde yoğunlaşma var. Bu her yıl yaşadığımız döngüsel durumu yansıtıyor. Dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

“ŞU ANDA OKULLARDAN TOPLUMA YAYILAN ENFEKSİYONU İZLİYORUZ”

Hastaların topluma maske takarak çıkması gerektiğinin altını çizen Özlü, “Bu tür salgınlar hasta kişiden sağlam kişiye bulaştığı için bu salgınların hızını kesmek, yavaşlatmak ve topluma maliyetini azaltmak için en önemli şey hasta kişilerin topluma karışmasını engellemek. Kreşe, anaokuluna, ilkokula giden çocuklar hastalandığında evde tutmamız gerekiyor ama bunu her zaman sağlayamıyoruz. Topluma bu enfeksiyonların yayılması okullardan topluma oluyor. Şu anda okullar tatil döneminde olduğu için bu avantaj. Daha önce okullarda başladıktan sonra yetişkinlere bunun ulaşması yaklaşık 15 gün içerisinde oluyor. Şu anda okullardan topluma yayılan enfeksiyonu izliyoruz. Önümüzdeki dönem için bir miktar hız keseceğini düşünüyorum. " dedi.

"MASKE TAKILMASI GEREKİYOR"

Özellikle risk grubunun dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Özlü, "Hasta kişilerin mümkünse bir hafta evde istirahat etmesi, topluma çıkmaları gerekiyorsa maske takması gerekiyor. Sağlam kişilerin mesafeyi koruması, kalabalık ve kapalı alanlardan uzak durması önemli. El hijyenine dikkat edilmeli. Risk grupları ve hasta çocuklar için özel önlemler alınması gerek, özellikle risk grubundaki 65 yaş üstü, kronik hastalığı, bağışıklık sistemi baskılanmış olan kişilerin önem göstermesi lazım. En büyük tavsiyem çocuğunuz hastaysa lütfen onu okula mümkünse göndermeyin. Çünkü bir kişi hasta olarak sınıfa giriyor o sayı 15 kişi oluyor. Oradan da anne, baba ve topluma yayılıyor” şeklinde konuştu.

(İHA)