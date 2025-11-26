HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Salihli’de 103 bin araç denetlendi: 25 bin sürücüye ceza yazıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2025 yılının ilk 9 ayında yapılan denetimlerde 103 bin 192 araç kontrol edilirken, 25 bin sürücüye cezai işlem uygulanırken, 845 araç trafikten men edildi.

Salihli’de 103 bin araç denetlendi: 25 bin sürücüye ceza yazıldı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesi, meydana gelen kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, günün belirli saatlerinde Salihli’nin birçok noktasında uygulama gerçekleştirirken, gelen şikâyetler doğrultusunda da denetim yapıyor.

2025 yılının Ocak-Eylül aylarını içeren ilk 9 aylık bölümünde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde 8 bin 867 elektrikli bisiklet, 7 bin 351 kamyon veya kamyonet, 5 bin 694 otobüs ve minibüs, 47 bin 236 motosiklet, 29 bin 774 otomobil olmak üzere toplam 103 bin 192 araç kontrol edildi. 601 sürücüye kırmızı ışık kuralına uymamak, 482 sürücüye alkollü olarak araç kullanmak, 499 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 674 sürücüye yayalara geçiş önceliği vermemek, bin 853 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 942 sürücüye hız kurallarına uymamak, 664 sürücüye abartı egzoz kullanmak, 805 sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek 3 bin 945 sürücüye hatalı park, 2 bin 532 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 6 bin 705 sürücüye kask kullanmamaktan olmak üzere toplam 25 bin 163 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan hacizli ve yakalaması bulunan 122, tescilsiz 28, abartı egzoz 54, plakasız 100, sigortasız 132, hatalı park 13 ve 103 diğer kurallara ihlal olmak üzere toplam 552 araç trafikten men edildi.

Salihli’de trafiğin düzenlenmesi ve meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilerek güvenli bir trafik ortamının oluşturulması için etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
11. yargı paketi yarın meclise sunuluyor! 50 bin mahkuma tahliye yolu11. yargı paketi yarın meclise sunuluyor! 50 bin mahkuma tahliye yolu
Sınırlı sayıda üretilecek ‘Final Edition’ geliyor! İşte fiyatıSınırlı sayıda üretilecek ‘Final Edition’ geliyor! İşte fiyatı

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.