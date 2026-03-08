HABER

Samsun'da kadınlar 8 Mart'ı Karadeniz'de kürek çekerek kutladı

Samsun'da faaliyet gösteren Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği bünyesinde kurulan Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Karadeniz'in soğuk sularında antrenman yaparak kadınların gücüne ve dayanışmasına dikkati çekti.

Batıpark Su Sporları Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte kadın sporcular, soğuk havaya rağmen Karadeniz'e açılarak kürek çekti.

Takım kaptanı Hasret Subaşı, burada yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutlamak istediklerini söyledi.

Kadınların dayanışma ve kararlılığını göstermek amacıyla antrenman yaptıklarını belirten Subaşı, "Bugün burada sadece antrenman yapmıyoruz. Kadınların gücünü, dayanışmasını ve cesaretini göstermek için Karadeniz'in soğuk sularına kürek çekiyoruz. Kuzeyin Kraliçeleri olarak inanıyoruz ki kadın isterse her zorluğun üstesinden gelir." dedi.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği yetkilileri ise kadınların sporda daha görünür olması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, Kuzeyin Kraliçeleri Dragon Boat Takımı'nın spor faaliyetlerinin yanı sıra sosyal farkındalık çalışmalarına da devam edeceğini anlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

