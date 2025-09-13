HABER

Salihli’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı 60 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu Barış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu’dan Salihli istikametine seyir halinde olan O.A. yönetimindeki 45 SC 3660 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Latife Karaçil’e çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Latife Karaçil’e ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Özel Medigüneş Hastanesi’ne kaldırıldı. Karaçil, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Manisa
