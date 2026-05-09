Salihli’de çiftçiye kritik uyarı: Buğday tarlalarında ilaçlama yapmayın

Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda faydalı böceklerin çoğalma döneminde olunduğunu belirterek, buğday tarlalarında görülen yaprak biti ve süne erginleri için kesinlikle kimyasal mücadele yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat alanlarında süne zararlısına yönelik arazi takip ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan incelemelerde süne yumurtalarında parazitlenme oranının oldukça yüksek olduğu belirtilirken, üreticilere önemli uyarılarda bulunuldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri faydalı böceklerin çoğalma döneminde olunduğunu belirterek, buğday tarlalarında görülen yaprak biti ve süne erginleri için kesinlikle kimyasal mücadele yapılmaması gerektiğini vurguladı. Entegre mücadele anlayışı kapsamında yürütülen çalışmalarda, kimyasal mücadele uygulanacak alanların belirlenebilmesi amacıyla farklı sürvey çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kışlak, kaba, kıymetlendirme, yumurta parazitoit ve nimf sürveyleri yapılarak süne popülasyonu detaylı şekilde takip ediliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sünenin kışlaktaki yoğunluğunu ve salgın riskini belirlemek amacıyla "Kışlak Sürveyi", ilkbaharda mücadele alanlarını tespit etmek için "Kaba Sürvey", kışlamış ergin yoğunluğunu ölçmek amacıyla "Kıymetlendirme Sürveyi", parazitlenmenin yüksek olduğu bölgeleri mücadele dışı bırakmak için "Yumurta Parazitoit Sürveyi" ve kimyasal mücadele uygulanacak alanları belirlemek amacıyla "Nimf Sürveyi" çalışmalarının yürütüldüğü ifade edildi. Yetkililer, üreticilerin gereksiz ilaçlama yapmaktan kaçınmaları ve teknik personelin yönlendirmelerine göre hareket etmeleri gerektiğini belirtti.



