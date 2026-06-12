Salihli’de salkım güvesi uyarısı

Yapılan açıklamada, bağ salkım güvesinin 2. nesline karşı yumurta (ovisit) etkili ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle mücadele edilmesi gerektiği belirtilerek, özellikle erkenci bölgeler başta olmak üzere üreticilerin bağlarını ilaçlamaları istendi.

Son günlerde etkili olan yağışların ardından külleme ve mildiyö hastalıkları için de uygun şartların oluştuğu ifade edilirken, üreticilerin bu hastalıklara karşı mücadeleyi kesinlikle ihmal etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Müdürlük, bağlarda verim ve kalite kaybı yaşanmaması için üreticilerin uyarılara dikkatle uymasını istedi.

Kaynak: İHA