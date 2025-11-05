Şam'da Azerbaycan Zafer Günü resepsiyonu düzenlendi

Şam'daki resepsiyona, Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Elnur Şahhüseynov, Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, üst düzey Suriyeli yetkililer ile çok sayıda ülkenin askeri ataşesi katıldı.

Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Şahhüseynov, çatışmanın tarihsel arka planı ve Zafer Günü'nün ulusal önemi hakkında konuşma yaptı.

Şahhüseynov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın 8 Kasım 2020 tarihinde büyük ve tarihi bir başarıya ulaştığını belirtti.

2020'de elde edilen zaferin Azerbaycan tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Şahhüseynov, "Bu Zafer Günü’dür. Tarihi Karabağ topraklarımızı Ermeni işgalinden kurtarmayı başardık." dedi.

Azerbaycan’ın İkinci Karabağ Savaşı’nı 44 günde kazandığını hatırlatan Şahhüseynov, “Başkomutan İlham Aliyev’in” liderliğinde Azerbaycan ordusunun yoğun çatışmalar sonucu topraklarını işgalden kurtardığını ifade etti.

Zaferin 5. yıl dönümünün kutlandığını belirten Şahhüseynov, "Aslında 5 yıl uzun bir süre değil. Ancak Azerbaycan’ın Karabağ’da 5 yılda gerçekleştirdiği çalışmalar, normalde 25 yılda yapılabilecek çalışmaların karşılığıdır." diye konuştu.

Kutlamaların ilk kez Suriye’de gerçekleştirildiğine dikkati çeken Şahhüseynov, dost ve kardeş Suriye’de bu anlamlı günün kutlanmasının özel bir önem taşıdığını kaydetti.

Şahhüseynov ayrıca, tarihi güne ışık tuttuğu için Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır