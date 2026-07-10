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Saman balyalarından başlayan yangın eve sıçradı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Kadı Kahvesi Bağlarbaşı mevkisinde bahçede bulunan samanların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

Saman balyalarından başlayan yangın eve sıçradı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Kadı Kahvesi Bağlarbaşı mevkisinde bahçede bulunan samanların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bahçeye yakın bulunan eve sıçrayarak çevrede paniğe neden oldu.

Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada evde bulunan kişiler ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edilirken, mahalle sakinleri de yangının büyümemesi için söndürme çalışmalarına destek verdi.

İtfaiye ekipleri ile vatandaşların koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Muhtemel alevlerin tekrar önüne geçebilmek için bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, ev ve bahçede maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Saman balyalarından başlayan yangın eve sıçradı 1

Saman balyalarından başlayan yangın eve sıçradı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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