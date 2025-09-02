HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Saman yüklü tırda yangın paniği

Aksaray'da saman yüklü tırda, samanların tutuşmasıyla başlayan yangın korkuttu. Diğer sürücülerin, tır sürücüsünü uyarmasıyla adeta faciadan dönüldü.

Saman yüklü tırda yangın paniği

Yangın, Aksaray-Konya kara yolu Yapılcan köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden R.Ö. (56) idaresindeki saman yüklü tırın dorsesindeki samanlar, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden diğer sürücüler tır şoförünü uyardı. Uyarılar üzerine tırı sağa çeken sürücü dorseye çıkarak yanan saman balyalarını yol kenarına attı. Sürücülerin uyarması ve sürücünün anında müdahalesiyle tır yanmaktan kurtulurken, itfaiye ekipleri tarafından yanan saman balyaları söndürüldü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da iskele çöktü: 2 yaralıElazığ’da iskele çöktü: 2 yaralı
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP lideri Bahçeli'yle görüştüCHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP lideri Bahçeli'yle görüştü

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme

Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler

Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

Herkes bu detayı konuşuyor! Parti kuracağını açıklayan Gürsel Tekin CHP'ye il başkanı oldu

Herkes bu detayı konuşuyor! Parti kuracağını açıklayan Gürsel Tekin CHP'ye il başkanı oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.