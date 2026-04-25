Sami Yusuf Türkiye'de konser verecek! Tarihler belli oldu

Dünya müziğinin önde gelen isimlerinden Sami Yusuf, Türkiye’de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, haziran ayında hem İstanbul hem de Ankara’da konser verecek.

İSTANBUL’DA İKİ GECE ÜST ÜSTE

Sanatçı, 23 ve 24 Haziran tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. İstanbul konserlerinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Yusuf, İstanbul’un ardından 27 ve 28 Haziran’da başkentte ATO Congresium sahnesine çıkacak. Böylece Türkiye turnesini iki büyük şehirde gerçekleştirmiş olacak.

YENİ ALBÜM SÜRPRİZİ

Konserler, WOVO Entertainment ve Anadolu PSM işbirliğiyle düzenlenecek. Sanatçı sahnede, sevilen parçalarının yanı sıra yeni albümü Ecstasy’den eserleri de seslendirecek. Konser biletleri, 16 Nisan’dan itibaren Biletinial üzerinden satışa sunulacak.