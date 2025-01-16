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Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak DEM Parti iddiası: Devlet Bahçeli'yi rahatsız ediyor!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.01.2025 08:06
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AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, yeni süreçte DEM Parti’nin oyalayıcı tutumunun MHP lideri Devlet Bahçeli’yi rahatsız ettiğini öne sürdü. Tayyar, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda "İzleyelim bakalım, hikaye nasıl bitecek?" ifadelerine yer verdi.

Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak DEM Parti iddiası: Devlet Bahçeli'yi rahatsız ediyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı hamle ve çağrılarla başlayan yeni çözüm süreci gündemdeki yerini koruyor. 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, TBMM'deki ziyaretlerinin ardından cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile de görüştü. Gözler DEM Parti'nin İmralı'ya yapacağı ikinci ziyarete çevrildi.

BAHÇELİ 'SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI'NA İŞARET ETTİ

Bahçeli, partisinin son grup toplantısında DEM Parti'nin yapacağı İkinci imralı ziyaretinden sonra silah bırakma çağrısının şartsız olarak açıklanmasını istedi.

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, Bahçeli'nin ikinci İmralı çağrısı ve DEM Parti'nin tutumuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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"DEM'İN OYALAYICI TUTUMU BAHÇELİ'Yİ RAHATSIZ EDİYOR"

Tayyar, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“DEM’in oyalayıcı tutumu, süreci başlatan Bahçeli’yi dahi rahatsız etmiş gözüküyor.

İkinci İmralı ziyaretinden sonra silah bırakma çağrısının şartsız olarak açıklanmasını istedi.

Başka bir ifadeyle, ‘daha fazla oyalanmayın’ dedi.

HDFHDH

Fakat…

DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan ise saldırgan bir tavır ortaya koydu:

-İktidar siyasi pusu kuruyor.

-Rojava’da barışı baltalıyor.

-Dışişleri bakanının dilini HTŞ bile kullanmıyor.

-Tişrin operasyonu barışı azaltıyor.

Ve ekliyor: -Adım atma sırası devlette.

Suriye’de terör yapılanmasının korunmasını isteyeceksin, teröristlere yönelik operasyona tepki göstereceksin, hükümete hakaret edeceksin, daha silah bırakma çağrısı olmadan ‘adım at’ diyeceksin.

Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç sizce nasıl sona erecektir?

En kısa sürede yine bozulur, bir sonuç çıkmaz
64.9% (2558 oy)
Bu kez başarılı olacağını düşünüyorum
10.7% (423 oy)
Bazı şeyler olsa da tam olarak istenilen sonuç elde edilmez
24.4% (963 oy)

Bu nasıl pişkinliktir, anlaşılır gibi değil.

Gerçi bu dili ve üslubu eski çözüm sürecinden biliyoruz, hiç değişmemişler.

İzleyelim bakalım, hikaye nasıl bitecek?"

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Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar Devlet Bahçeli MHP DEM Parti
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