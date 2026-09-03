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Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'Melih Gökçek' paylaşımı: "Ufukta kusursuz fırtına havası var"

Gazeteci ve eski AK Parti Milletvekili olan Şamil Tayyar, Melih Gökçek soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Tayyar, kısa sürede gündem olan paylaşımında, "Ufukta “Kusursuz Fırtına” havası var sanki. Bugün Gökçek’e gülenler yarın ağıt yakmak zorunda kalabilir" dedi.

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'Melih Gökçek' paylaşımı: "Ufukta kusursuz fırtına havası var"
Melih Kadir Yılmaz

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları üzerine yürütülen soruşturma Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından biri haline geldi.

Şamil Tayyar dan dikkat çeken Melih Gökçek paylaşımı: "Ufukta kusursuz fırtına havası var" 1

ESKİ ABB BAŞKANI MELİH GÖKÇEK YARIN ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldı.

Şamil Tayyar dan dikkat çeken Melih Gökçek paylaşımı: "Ufukta kusursuz fırtına havası var" 2

"'ADALETİN KARŞISINDA BOYNUMUZ KILDAN İNCEDİR' DİYOR"

Konuyla ilgili olarak Eski AK Parti milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Melih Gökçek, Cuma günü savcılığa ifadeye gidiyor. Az önce konuştum, morali yerinde. 'Adaletin karşısında boynumuz kıldan incedir' diyor. Olgunca bir tavır.

"TUTUKLAMA BEKLEMİYORUM"

Ya sonra? Tutuklama beklemiyorum, öyle bir niyet olsa en azından gözaltı işlemi yapılırdı diye düşünüyorum.

"UFUKTA 'KUSURSUZ FIRTINA' HAVASI VAR"

Daha sonra? Türkçeye “Kusursuz Fırtına” olarak çevrilen George Clooney’in başrolde oynadığı “The Perfect Storm” filmini izleyenler hatırlar. Kuzey Atlantik’te iki ayrı cepheden yükselen fırtınanın bir noktada birleşerek tarifsiz bir dalgaya dönüşümüyle alabora ettiği balıkçı teknesindeki dramı anlatır. Ufukta “Kusursuz Fırtına” havası var sanki. Bugün Gökçek’e gülenler yarın ağıt yakmak zorunda kalabilir"

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Şamil Tayyar
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