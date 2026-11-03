Şamil Tayyar'dan şaşırtan paylaşım! "21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı"

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Tarsus civarında karşılaştığı bir kişinin hikayesini anlatan Tayyar, yıllarca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) mühendis olarak çalıştıktan sonra ayrılan bu kişinin akaryakıt kaçakçılarını ihbar ederek geçimini sağladığını aktardı.

Tayyar'ın paylaşımına göre 21 ihbarda bulunan ve bunların 8'i sonuçlanan muhbir, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon dolar ödül kazandı. Akaryakıt kaçakçılığının son zamanlarda azaldığını söyleyen muhbirin sözleri de dikkat çekti.

İşte Şamil Tayyar’ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

Vatandaş dolaşıyor.

Bugün Tarsus civarında hayatımın en ilginç simasıyla tanıştım.

Önce “kafa buluyor” sandım, kurcalayınca “hayali” olmadığına kanaat getirdim.

Adam profesyonel muhbir, bir nevi ödül avcısı.

Yıllarca EPDK’da çalışıp ayrılmış bir mühendis, akaryakıt kaçakçılarını ihbarı, geçim kaynağı olmuş.

21 ihbarda bulunmuş, 8’i sonuçlanmış, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar “ödül”kazanmış.

İlgili savcıları, KOM polisleri, gümrük müfettişlerini yakın çalıştığı için ezbere biliyor.

Ya şimdi işler nasıl?

Akaryakıt fiyatlarının artışından o da muzdarip olmuş:

“Abi işler kesat artık, açız yani. Maliyet artınca, vergi farkı düşünce 4/5 yıldır pek kaçakçılık olmuyor. Kaçakçı devleti soyar, şimdi şartlar uygun değil.”

Muhbir (A.A) kaçakçılık azaldığı için mutsuz ama ben son cümleden mutlu oldum.

Kaçakçıların eskisi kadar rahat olmadığını duymaktan.

Bu arada “fon esprisi” yapmadı ama “mücadeleni takip ediyorum” dedi.

Eyvallah.