Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner arasında polemik! Hakaretler havada uçuştu: "Bak müptezel!"

Terörsüz Türkiye sürecinde yaşananlar yakından takip ediliyor. Sosyal medyada eski AK Parti milletvekilleri Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner arasında yaşanan polemik gündem oldu. Tayyar'ın "İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor" sözlerine Metiner'in "Saçmalamış" paylaşımı polemiği başlattı. İki isim de birbirlerine yaptıkları paylaşımlarla hakarette bulundu.

Recep Demircan

Eski AK Partili vekiller Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner arasında Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili polemik kavgaya dönüştü. Şamil Tayyar, "Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor" sözlerini sarf etmişti.

Şamil Tayyar

METİNER'DEN AÇIKLAMA: "SAÇMALAMIŞ"

“Süreç başarılı olmazsa MHP’de Bahçeli’ye karşı darbe olur!” iddiasıyla ilgili olarak Mehmet Metiner'den açıklama geldi. Metiner şunları ifade etti:

Şamil Tayyar’ın İmralı’da kendisiyle görüşen Meclis heyetine Öcalan’ın “Süreç başarılı olmazsa MHP’de Bahçeli’ye karşı darbe olur!” iddiasını MHP’nin medya ve tanıtımdan sorumlu değerli genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir’e sordum.

Bana verdiği cevap aynen şu oldu:

SAÇMALAMIŞ!"

Mehmet Metiner

TAYYAR'DAN METİNER'E: "KİFAYETSİZ, MUHTERİS"

Şamil Tayyar ise bu açıklama üzerine şunları ifade etti:

"Mehmet Metiner isimli kifayetsiz muhteris, son dönem PKK sözcüsü gibi ona buna saldırıyor, küçük aklıyla ayar vermeye çalışıyor.

Bana da defalarca saldırdı, bir dönem AK Parti’de vekillik yapması nedeniyle saldırılarına kör ve sağır kalmayı tercih ettim.

Bugünkü şark kurnazlığı karşısında artık yeter.

Bak müptezel!

AK Parti ilişkisini nasıl ranta dönüştürdüğünü, sahte kabadayılığının gerisinde ne tür çıkar ilişkisi olduğunu herkes biliyor.

Devletin âli menfaatleri senin anlayacağın, idrak edeceğin mevzular değil.

Bir gün o kirli hesaplarının hesabını vereceksin, bugünkü yılışıklıkların da seni kurtaramayacak."

METİNER'DEN SON PAYLAŞIM

Metiner son olarak şunu paylaştı:

-“Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mı diye?” Nokta.

