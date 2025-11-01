HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve açık geçecek. Sıcaklık 20°C'ye kadar çıkacakken, en düşük 13°C olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarında değişkenlikler görülebilir. 2 Kasım Pazar günü kapalı, 3 Kasım Pazartesi günü parçalı bulutlu olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşeceğinden kat kat giyinmek önem taşıyor. Güncel hava durumunu takip etmek sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. İşte detaylar...

Samsun 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve açık bir şekilde tahmin ediliyor. Sıcaklıklar en yüksek 20°C, en düşük 13°C civarında bekleniyor. Nem oranı %45 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan 3.06 km/s hızında esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Kasım Pazar günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 13°C arasında değişecek. 3 Kasım Pazartesi günü hava parçalı bulutlu gerçekleşecek. Sıcaklıklar 19°C ile 13°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği unutulmamalıdır. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşamları dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Nem oranı yüksek günlerde, sahil kesimlerinde rahatsızlık artabilir. Bu nedenle, nemi emen ve rahat kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir.

Hava koşullarının zaman zaman değişebileceği önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı bu verilere göre yapmak sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sındırgı'da bir deprem daha! Güne korkutan bir sarsıntıyla daha uyandılar…Sındırgı'da bir deprem daha! Güne korkutan bir sarsıntıyla daha uyandılar…
Sabah saatlerinde korkutan deprem! Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.