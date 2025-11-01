Samsun 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve açık bir şekilde tahmin ediliyor. Sıcaklıklar en yüksek 20°C, en düşük 13°C civarında bekleniyor. Nem oranı %45 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan 3.06 km/s hızında esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Kasım Pazar günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 13°C arasında değişecek. 3 Kasım Pazartesi günü hava parçalı bulutlu gerçekleşecek. Sıcaklıklar 19°C ile 13°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği unutulmamalıdır. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşamları dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Nem oranı yüksek günlerde, sahil kesimlerinde rahatsızlık artabilir. Bu nedenle, nemi emen ve rahat kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir.

Hava koşullarının zaman zaman değişebileceği önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı bu verilere göre yapmak sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.