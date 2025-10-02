Samsun 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha iyi hale gelmesi öngörülüyor. 3 Ekim Cuma günü sıcaklık 24°C olacak. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 25°C olarak tahmin ediliyor. 5 Ekim Pazar günü ise 22°C sıcaklık bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Yağış olmaması dışarıda vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedebiliriz. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklık artar. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumak önemlidir.

Stabil hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Spor aktiviteleri için de bu dönem oldukça elverişli. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Güncel hava raporlarını takip ederek sürprizlere karşı önlem alabilirsiniz.