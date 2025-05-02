Samsun 02 Mayıs Cuma hava durumu: Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu alçak bulutların hakim olduğu bir gün olacak. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olarak öngörülüyor. Haftanın ilerleyen günlerinde, 3 Mayıs Cumartesi günü, bulutların arasından ara ara güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 16°C civarında olacak. 4 Mayıs Pazar günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık yine 16°C seviyelerinde seyredecek.

Mayıs ayı boyunca Samsun'da ortalama yüksek sıcaklıklar 17°C ile 21°C arasında değişecek. Düşük sıcaklıklar ise 9°C ile 15°C arasında seyredecek. Yağış miktarı ay boyunca yaklaşık 31 mm civarında olacak. Yağmurlu günlerin sayısı ise %20 civarında ölçülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Samsun'un denize kıyısı olması nedeniyle nem oranı yüksek olabilir. Bu nedenle nemli havaya uygun kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır.