Samsun 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C, gece ise 23°C civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı ise %64 ile %74 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 4 Ağustos Pazartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. 5 Ağustos Salı günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Bu günde sıcaklık 29°C civarında olacak. 6 Ağustos Çarşamba günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklık 32°C'ye yükselecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 30°C civarında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları gerekiyor. Şapka veya güneş kremi kullanılması önerilir. Bol su içmek de önemli. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunulmamalıdır. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.