HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 3 Aralık 2025 tarihinde hava durumu bulutlu olarak geçecek. Günlük sıcaklıklar en düşük 8°C ile en yüksek 15°C arasında değişecek. Hava nem oranı %55 seviyesinde seyredecek. Rüzgar, doğu yönünden hafif bir hızla esecek. 4 Aralık'ta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İl genelinde mevsim normallerine uygun, ılıman hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken uygun giysiler önem taşıyacak.

Samsun 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Samsun'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu geçecek. Ara ara güneş de kendini gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklığı en düşük 8°C, en yüksek ise 15°C olacak. Nem oranı %55 civarında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 3 km hızla esecek. Bu koşullar, mevsim normallerine uygun bir hava sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. 4 Aralık Perşembe günü hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 8°C ile 15°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü de benzer koşullar devam edecek. Hava sıcaklıkları yine 8°C ile 15°C arasında seyredecek. 6 Aralık Cumartesi günü, bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 18°C arasında olacak. 7 Aralık Pazar günü ise hava bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 10°C ile 15°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Güneşli saatlerde şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önerilir. Rüzgar hafif esiyor. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık giyilebilir.

Samsun'da hava koşulları sakin ve ılıman olacak. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Uygun hazırlıklar yapmak, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ersan Şen ile Cem Küçük arasında 'İmralı' gerilimi!Ersan Şen ile Cem Küçük arasında 'İmralı' gerilimi!
Erzincan’da aranan 37 şahıs polis operasyonlarıyla yakalandıErzincan’da aranan 37 şahıs polis operasyonlarıyla yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.