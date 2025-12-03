Samsun 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu geçecek. Ara ara güneş de kendini gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklığı en düşük 8°C, en yüksek ise 15°C olacak. Nem oranı %55 civarında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 3 km hızla esecek. Bu koşullar, mevsim normallerine uygun bir hava sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. 4 Aralık Perşembe günü hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 8°C ile 15°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü de benzer koşullar devam edecek. Hava sıcaklıkları yine 8°C ile 15°C arasında seyredecek. 6 Aralık Cumartesi günü, bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 18°C arasında olacak. 7 Aralık Pazar günü ise hava bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 10°C ile 15°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Güneşli saatlerde şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önerilir. Rüzgar hafif esiyor. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık giyilebilir.

Samsun'da hava koşulları sakin ve ılıman olacak. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Uygun hazırlıklar yapmak, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.