Samsun 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, yerel sağanak yağışların etkili olacağı şeklinde tahmin edilmektedir. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 20°C olacaktır. Nem oranı %77 civarında beklenmektedir. Rüzgarın hızı 7 km/saat olarak öngörülmektedir. Bu koşullar, gün boyunca aralıklı yağışların ve nemli havanın hakim olacağını göstermektedir.

4 Eylül Perşembe günü, hava sıcaklığının 29°C'ye çıkması ve yer yer sağanakların devam etmesi beklenmektedir. 5 Eylül Cuma günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 28°C civarında seyredecek. 6 Eylül Cumartesi günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi olasıdır. Bu günde sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 19°C olarak tahmin edilmektedir. 7 Eylül Pazar günü, hava genellikle güneşli olacak ve sıcaklık 28°C civarında kalacaktır.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceği ve aralıklı yağışların devam edeceği öngörülmektedir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız önemlidir. Sıcaklıkların 28°C civarında seyredeceği günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanızda yarar vardır. 6 Eylül Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışların olası etkilerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu tür hava koşullarında açık alanlardan uzak durmak ve güvenli bölgelerde bulunmak önemlidir.