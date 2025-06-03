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Samsun 03 Haziran Salı hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 24°C, gece ise 16°C civarında olacak.

Samsun 03 Haziran Salı hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, bulutlarla kaplı olacak. Güneş ara ara kendini gösterecek. Hava sıcaklıkları en yüksek 24°C ve en düşük 16°C olacak. Bu gün yağış beklenmiyor. Sıcaklık değerleri mevsim normallerine yakın.

4 Haziran Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı altında geçecek. Sıcaklıklar en yüksek 25°C ve en düşük 16°C olacak. 5 Haziran Perşembe günü ise en yüksek 26°C ve en düşük 15°C sıcaklıklar bekleniyor. 6 Haziran Cuma günü hava sıcaklıkları en yüksek 24°C ve en düşük 16°C seviyesinde olacak. 7 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar en yüksek 25°C ve en düşük 15°C olacak. Bu günlerde de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın kalacak.

Samsun'da Haziran ayı boyunca ortalama sıcaklık 19.3°C olarak kaydedilmektedir. En düşük sıcaklık 15.2°C, en yüksek sıcaklık ise 22.7°C olarak belirlenmiştir. Aylık yağış miktarı ortalama 64 mm’dir. Haziran ayında yağmurlu gün sayısı yaklaşık 8 civarındadır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşliliktir. Gündüzleri dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Akşamları hafif bir ceket almanız yeterli olacaktır. Güneş ışınları güçlü olabilir. Bu nedenle güneş koruyucu ürün kullanmak ve şapka takmak cildinizi korur. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın olduğu için bol su içmeyi ve hafif kıyafetler tercih etmeyi unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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