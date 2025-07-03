Samsun 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 24°C civarında olması bekleniyor. Cuma günü de hafif yağmurların devam etmesi ve sıcaklıkların 23°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Hafta sonu hava koşullarının değişmesi bekleniyor. Cumartesi günü güneşli bir hava olacak. Pazar günü ise parlak güneş ışığı altında sıcaklık 28-29°C arasında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerdeki bu hava değişiklikleri, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor. Hafta başında güneşli ve sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de önemlidir.

Hava koşullarına göre uygun kıyafet seçimi yapmak önemlidir. Ani yağmurlara karşı şemsiye veya yağmurluk bulundurmak gerekir. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak da sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Dışarıda geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirebilirsiniz.