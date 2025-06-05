Samsun 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, güneşli ve 26°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 6 Haziran Cuma günü sıcaklık 24°C, 7 Haziran Cumartesi günü ise 25°C civarında öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Haziran ayının ortalarına doğru hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yükselmesi muhtemel. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir.

Samsun'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları 19.3°C ile 22.7°C arasında değişiyor. Bu, şehrin ılıman iklim özelliklerini koruduğunu gösteriyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu nedenle, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve uygun kıyafetlerin tercih edilmesi öneriliyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte su tüketiminin artırılması ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınılması sağlık açısından önemlidir.

Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek ve ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak, olası olumsuzlukların önüne geçmek adına faydalı olacaktır.