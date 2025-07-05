Samsun 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında, gece ise 18°C civarında seyredecek. Pazar günü hava daha da ısınacak ve 26°C'ye ulaşacak. Açık hava koşulları devam edecek. Pazartesi günü de benzer şekilde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte nem oranının da yükseleceğini unutmamak gerekir.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su içmek ve güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, koruma sağlar. Sıcak havalarda yiyeceklerin bozulma riski artar. Açıkta bırakılan yiyeceklerin tüketilmemesi ve buzdolabında saklanması önerilir.

Samsun'da hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Bu dönemde, sıcak havanın etkilerini en aza indirmek için yukarıda belirtilen önlemlerle sağlığınızı koruyabilirsiniz.