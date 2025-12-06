HABER

Samsun 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 6 Aralık 2025'te hava durumu bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişirken, nem oranı %74 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7.3 km/saat şeklinde bekleniyor. Pazar günü çok bulutlu bir hava öngörülüyor ve sıcaklık 10°C ile 17°C arasında olacak. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve bol su içmek önemlidir.

Cansu Akalp

Samsun'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %74 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 7.3 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 07:44, gün batımı saati ise 17:04'tür.

Pazar günü, 7 Aralık 2025, çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında olacak. Pazartesi günü, 8 Aralık 2025, kısmen güneşli bir hava hâkim olacak. Sıcaklıkların 11°C ile 19°C arasında değişmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstermesi muhtemeldir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, vücut ısısının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle bol su içmek önemlidir. Aşırı yorucu aktivitelerden kaçınmanın da sağlığınız açısından faydası vardır.

Rüzgar hızı hafif seviyelerde olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmakta. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlayacaktır.

