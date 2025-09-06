HABER

Samsun 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, kısmen güneşli ve bulutlu olacak.

Doğukan Akbayır

Samsun'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 29°C, gece ise 21°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakındır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 7 Eylül Pazar günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 19°C civarında olacak. 8 Eylül Pazartesi günü, şiddetli sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 19°C civarında olacak. 9 Eylül Salı günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 19°C civarında olacak. 10 Eylül Çarşamba günü, değişken bulutluluk öngörülüyor. Gündüz sıcaklığının 26°C, gece ise 18°C civarında olması bekleniyor.

Özellikle 8 Eylül Pazartesi günü beklenen şiddetli sağanak yağışlara karşı dikkatli olunmalıdır. Şiddetli yağışlar, ani su baskınları ve trafik kazaları riski taşır. Yağışlı günlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Acil bir durum varsa, su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu günlerde, öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak önerilir. Samsun'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmemektedir. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sağlar. Hava sıcaklıkları yüksek olacağından, güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılması önerilir. Sıcak havalarda araçların içinde uzun süre kalmaktan kaçınılmalı ve araçların içinin serin tutulmasına özen gösterilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
