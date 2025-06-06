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Samsun 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 06 Haziran Cuma hava durumu güneşli olacak.

Samsun 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Samsun'da 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 7 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 26°C, 8 Haziran Pazar günü 25°C, 9 Haziran Pazartesi günü 26°C ve 10 Haziran Salı günü 28°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yükselmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir.

Samsun'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları 19.3°C ile 22.7°C arasında değişiyor. Yağış miktarı ortalama 64 mm'dir. Nem oranı ise %79 civarındadır. Önümüzdeki günlerde genel olarak güneşli ve ılıman hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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