Samsun 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, çok bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 10°C ile 18°C arasında değişirken, nem oranı %82 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 6 km/saat seviyesinde ölçülecek. Takip eden günlerde, Pazartesi'nde güneşli, Salı ve Çarşamba günleri ise bulutlu hava hakim olacak. Bu dönemde ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak ve kat kat giyinmek önem taşır.

Samsun’da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, çok bulutlu geçecek. Hafif yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık en düşük 10°C, en yüksek ise 18°C civarında olacak. Nem oranı %82 tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6 km/saat seviyesinde. Gün doğumu saati 07:47. Gün batımı ise 17:05 olarak belirlenmiştir.

Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 9°C ile 16°C arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Salı günü yer yer güneşli bir hava etkili olacak. Ancak ilerleyen saatlerde bulutlar artacak. Sıcaklık 9°C ile 14°C arasında seyredecek. Hafif yağmur ihtimali mevcut. Çarşamba günü bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında olacak. Yağış olasılığı da devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Sürüşlerde hız limitlerine uyulmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlık açısından önem taşır. Gerekli önlemleri almak, günlük aktiviteleri kolaylaştırır.

