Samsun 07 Ekim Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında, gece ise 16°C civarında olacak. Nem oranının %75 civarında olacağı ve rüzgarın güneydoğu yönünden saatte 15 km hızla eseceği tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 8 Ekim Çarşamba günü sıcaklığın 27°C'ye kadar yükseleceği öngörülüyor. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 9 Ekim Perşembe günü ise daha serin anlar yaşanacak. Sıcaklıkların 21°C civarında olması ve kısmi bulutluluk görülmesi tahmin edilmektedir. 10 Ekim Cuma günü yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 21°C civarında seyredeceği öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 10 Ekim Cuma günü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmelisiniz. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek sağlığınızı korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın yönüne göre hareket etmeniz önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.