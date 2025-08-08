HABER

Samsun 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını gösteriyor.

Melih Kadir Yılmaz

Samsun'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını gösteriyor. Sıcaklıklar ise 24°C ile 32°C arasında değişecek. Cumartesi günü hava daha sakin olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 32°C arasında seyredecek. Pazar günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 21°C ile 31°C arasında devam edecek.

Ağustos ayı boyunca Samsun'da ortalama sıcaklıklar 19°C ile 27°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı artıyor. Akşam ve gece saatlerinde hava serinleyebileceğinden, hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

Samsun'un kıyı kesimlerinde nem oranı yüksek olabilir. Nemden korunmak için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik olduğundan, dışarıda bulunmanız gerekiyorsa güneş kremi kullanmak önemlidir.

Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak gerekir. Kıyı bölgelerinde rüzgar etkili olabileceğinden, deniz kenarında dikkatli olunmalıdır. Denize girmeden önce hava koşulları kontrol edilmelidir.

Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmakta fayda vardır. Olası değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir.

