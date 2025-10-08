Samsun 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı ve hafif sağanak yağmurlarla geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C, gece ise 16°C civarında olacak. Nem oranı %86, rüzgar hızı 11 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:38, gün batımı ise 18:05'tir.

9 Ekim 2025 Perşembe günü hafif sağanak yağmurların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık gündüz 21°C, gece ise 15°C civarında olacak. Nem oranı %83, rüzgar hızı 7.7 km/saat olarak öngörülüyor.

10 Ekim 2025 Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Nem oranı %87, rüzgar hızı 5.6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları yağışların artmasıyla birlikte çeşitli zorluklar yaratabilir. Ani su baskınları ve sel riski nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Vatandaşların dere yataklarından uzak durması önerilir. Araçların güvenli alanlara park edilmesi gerekir. Açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Denizcilikle ilgilenenler hava raporlarını dikkatle takip etmelidir. Denize açılmadan önce gerekli önlemler alınmalıdır.

Bu dönemde tarım arazilerindeki su baskını riski artabilir. Çiftçilerin ekili alanlarda su birikintilerini önlemek için tedbir alması faydalı olacaktır. Sulama sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi gerekli hale gelecektir. Yağışların etkisiyle hava sıcaklıklarının düşeceği unutulmamalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmek önemlidir. Bu şekilde soğuk algınlığı ve diğer sağlık sorunları önlenebilir.

Hava koşullarının hızla değişebileceği ve tahminlerin güncellenebileceği akılda tutulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek gereklidir. Planlarınızın güncel bilgiler doğrultusunda düzenlenmesi faydalı olacaktır. Olası olumsuz etkileri en aza indirmek için önlemler alınmalıdır.