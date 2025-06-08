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Samsun 08 Haziran Pazar hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 08 Haziran Pazar hava durumu güneşli ve açık olacak.

Samsun 08 Haziran Pazar hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, bol güneş ışığıyla birlikte 25°C sıcaklık sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 9 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 27°C olacak. 10 Haziran Salı günü de aynı sıcaklık öngörülüyor. 11 Haziran Çarşamba günü hava kısmen güneşli ve sıcaklık 26°C civarında seyredecek. 12 Haziran Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. 13 ve 14 Haziran Cuma ve Cumartesi günlerinde bol güneş ışığı ve 25°C civarında sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. 12 Haziran Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir durum. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle 12 Haziran'daki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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