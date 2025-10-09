HABER

Samsun 09 Ekim Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 9 Ekim 2025 tarihinde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde 17°C olan hava sıcaklığı, gündüz 20°C'ye yükselecek ancak akşam saatlerinde yeniden 18°C'ye düşecek. Hafif yağmur geçişleri beklenirken, rüzgarın hızı sabah 15 km/saat, gündüz 18 km/saat olarak ölçülecek. Nem oranı ise gün boyunca değişkenlik arz edecek.

Samsun'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 17°C civarında. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C'ye ulaşacak. Yağmurlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 18°C civarına düşecek. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C'ye gerileyecek. Parçalı bulutlu bir hava görülecek. Rüzgar sabah saatlerinde 15 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgarın hızı 18 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 12 km/saat, gece saatlerinde ise 11 km/saat esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %68, akşam %77 ve gece %78 civarında olacak. Basınç sabah 1005 hPa, gündüz 1008 hPa, akşam 1013 hPa ve gece 1014 hPa seviyelerinde ölçülecek.

10 Ekim Cuma günü hava koşulları daha sakin olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 27°C'ye kadar yükselecek. 11 Ekim Cumartesi günü hava sıcaklığı 21°C civarında olacak. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. 12 Ekim Pazar günü hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 12.9°C civarında olacak.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle 9 Ekim'de dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Gündüz saatlerinde yağmurlu hava devam edecektir. Su geçirmeyen kıyafetler tercih edebilirsiniz. Böylece ıslanmaktan korunmuş olursunuz. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşecektir. Yanınıza bir ceket almanız üşümemeniz için önemlidir. Rüzgarın hızının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilir ve saçlarınızı korumak için bir başlık kullanabilirsiniz. Nem oranının yüksek olduğu bu günlerde rahatsızlık yaşamamak için hafif kumaşlardan yapılmış giysiler seçebilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşeceğini unutmamalısınız. Buna uygun giyinmek gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır.

