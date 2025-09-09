Samsun 09 Eylül Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 20°C'ye yükselecek. Açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşecek. Gece ise 16°C civarında açık bir hava bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde güneydoğu yönünden 1 km/saat hızında esecek. Gündüz saatlerinde kuzeydoğu yönünden 15 km/saat hızında rüzgar olacak. Nem oranı sabah %64, gündüz %57, akşam %78 ve gece %73 seviyelerinde ölçülecek. Basınç sabah 953 hPa, gündüz 953 hPa, akşam 954 hPa ve gece 953 hPa olarak belirlenecek.

10 Eylül Çarşamba günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. 11 Eylül Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava tahmin ediliyor. 12 Eylül Cuma günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 26°C ile 28°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 18°C ile 19°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacakların hafif bir ceket veya hırka bulundurmaları faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları sıcaklıkları artıracak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Gündüz rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Açık alanlarda rüzgarın etkisi göz önünde bulundurulmalı. Uygun kıyafetler seçmek ve gerektiğinde şapka veya gözlük kullanmak rahatlık sağlayacaktır.

Samsun'da Eylül ayı ortalama sıcaklıkları gündüz 23.8°C, gece 16.2°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 61 mm'dir. Nem oranı %77 seviyelerindedir.

Samsun'da 9 Eylül 2025 Salı günü ve takip eden günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak ve su tüketimine özen göstermek, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.