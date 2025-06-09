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Samsun 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 09 Haziran Pazartesi hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Samsun 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Samsun'da 9 Haziran Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte güneşli olacak. Sıcaklık 26°C yüksek, 17°C düşük olarak tahmin ediliyor. 10 Haziran Salı günü 27°C, 11 Haziran Çarşamba günü 26°C ve 12 Haziran Perşembe günü 27°C'lik sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde ortalama nem oranı %79 civarındadır. Haziran ayında yağış miktarı genellikle 64 mm'dir. Samsun'da Haziran ayında ortalama yüksek sıcaklık 22.7°C, ortalama düşük sıcaklık ise 15.2°C'dir.

Bu sıcaklıklar ve nem oranları göz önüne alındığında, güneşli günlerde şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacağı için teri emen giysiler seçmek de faydalı olabilir.

Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda açık hava etkinlikleri sınırlandırılmalı. Korunaklı alanlarda vakit geçirmek, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 20°C civarındadır. Bu, yüzme için uygun koşullar sunmaktadır.

Haziran ayı boyunca Samsun'da güneşli ve sıcak hava koşulları devam edecektir. Güneş ışınlarından korunmak, yeterli sıvı alımına dikkat etmek ve uygun giysiler seçmek, sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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