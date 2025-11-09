HABER

Samsun 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava genel olarak güneşli geçecek. Sıcaklık en düşük 13°C, en yüksek 19°C düzeyinde olacak. Nem oranı %79 ile %83 arasında değişirken, rüzgarın hızı 5 km/saat civarında kalacak. Haftanın ilerleyen günlerinde hava durumu değişecek; 10 Kasım'da kapalı ve bulutlu havanın yanı sıra, sıcaklık 9.6°C ile 12.4°C arasında tahmin ediliyor. Yağışlı günler için hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Samsun'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak güneşli olacak. Açık havanın yanı sıra sıcaklıklar en düşük 13°C, en yüksek 19°C civarında bekleniyor. Nem oranı %79 ile %83 arasında değişecek. Rüzgarın hızı ise 5 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:16, gün batımı saati 17:22'dir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklık en düşük 9.6°C, en yüksek 12.4°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %89 olacak. Rüzgar hızı 0.5 km/saat civarında kalacak.

11 Kasım Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 14°C, en yüksek ise 24°C bekleniyor. 12 Kasım Çarşamba günü hava güneşli bir şekilde geçecek. Sıcaklıklar en düşük 4.9°C, en yüksek 12.9°C olarak tahmin ediliyor.

13 Kasım Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. .Daha hafif yağmurlar da görülebilir. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 16°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korur. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak da faydalı olacaktır.

